Многодетные семьи освободят от транспортного налога на Сахалине

В Сахалинской области депутаты приняли ряд поправок в законы «О транспортном налоге». Первое заседание седьмой сессии областной думы седьмого созыва состоялось 5 сентября.

Во втором чтении был рассмотрен законопроект о снижение налога на 30% для владельцев мотоциклов и мотороллеров. Инициативу поддержали единогласно.

Также депутаты поддержали проект закона об освобождении от налога на транспорт многодетных семей. При этом мощность машины должна быть до 200 л.с., а доход семьи учитываться не будет. Льгота вступит в силу с 1 января 2020 года, отмечает ИА SakhalinMedia.

Последним вопросом стала пониженная налоговая ставка для владельцев автомобилей с электрическим или гибридным двигателем. Налог решено снизить на 50%. Для предоставления льготы необходимо будет подать заявку.

Ранее Счетная палата (СП) предложила изменить процедуру начисления транспортного налога.