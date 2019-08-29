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Счетная палата предложила усовершенствовать транспортный налог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Счетная палата (СП) предложила изменить процедуру начисления транспортного налога. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили на официальном сайте контрольного органа.

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В ведомстве считают, что начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом требует усовершенствования.

«В настоящее время повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей. Минпромторг России ежегодно размещает на официальном сайте соответствующие перечни дорогостоящих автомобилей. При этом они не всегда содержат полную информацию», — отметили в Счетной палате.

СП призвала правительство поручить министерствам и ведомствам «рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ», чтобы скорректировать параметры, определяющие применение повышающих коэффициентов к легковым автомобилям. Предлагается начислять налог в зависимости от мощности и иных неотъемлемых характеристик автомобилей, а не от их стоимости.

11 июля Счетная палата выступила с предложением усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь. Он подразумевает, в частности, начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

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