Прямой эфир

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Это следует из расчетов Минфина, которые проанализировали «Известия».

Отмечается, что окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).

Эксперты считают, что многие льготы, введенные много лет назад, перестали стимулировать предприятия, однако показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот — приемлемый.

«С учетом непрозрачных практик распределения господдержки могло быть и хуже», — заявила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

В любом случае, эксперты считают, что неэффективные льготы в перспективе необходимо исключить. По оценкам Министерства финансов, к 2021 году их объем должен будет сократиться на 35% — до 165 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифры не льгот: 66% налоговых преференций признаны неэффективным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019