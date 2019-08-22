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В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает RT.

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По словам депутата, такая мера поможет стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а также подчеркнет важность института семьи.

«На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», — говорится в тексте обращения, которое депутат направил министру финансов Антону Силуанову.

Зубарев предложил внедрить льготный налоговый режим в Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области, потому что именно в этих регионах многодетные семьи сталкиваются с экономическими проблемами.

18 июля стало известно, что Минпросвещения России до конца текущего года планирует открыть в 54 регионах страны бесплатные центры помощи родителям. К специалистам сети можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. Будущие сотрудники центров уже сейчас проходят необходимую подготовку.

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