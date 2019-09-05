Мантуров назвал условия предметной разработки укороченного SSJ 75

Предметную разработку 75-местной версии самолета SSJ 100 не начнут, пока на него не будет твердых заказов. Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам чиновника, других потенциальных заказчиков, кроме S7, на самолет на данный момент нет, отмечает ТАСС.

«Сегодня те заказчики, которые у нас есть, и текущие, и потенциальные, им нужна версия 95–100-местная», — пояснил он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам Мантурова, если правительство получит твердый заказ на 75–100 машин, то будет смысл вернуться в модификацию 75 мест.

Также он сообщил о планах встретиться с председателем совета директоров и совладельцем S7 Group Владиславом Филевым по вопросу разработки 75-местной версии самолета SSJ 100.

Накануне Мантуров назвал бредом информацию о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга.