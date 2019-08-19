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Мантуров заявил о нецелесообразности полного запрета на экспорт леса в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что введение полного запрета на экспорт леса из России в Китай сейчас не имеет смысла.

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«Сейчас Китай является основным торгово-экономическим партнером России, и в наших планах — наращивать взаимный товарооборот. Поэтому устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций, в том числе в отношении лесопромышленных материалов, без крайней необходимости нецелесообразно», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее, 15 августа, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.

Мантуров уточнил, что знаком с инициативой своего коллеги и разделяет его озабоченность в отношении рационального использования лесных ресурсов страны.

При этом он подчеркнул, что не считает, «что вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения».

Он добавил, что проблема незаконной вырубки лесов — это внутренний вопрос, решением которого должны совместно заниматься региональные власти и правоохранительные органы.

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