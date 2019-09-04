Прямой эфир

Мантуров опроверг сообщения об отставке с поста главы Минпромторга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал бредом информацию о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

«Это бред сумасшедший», — заявил Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр пояснил, что перед ним никто не ставил задачу возглавить «Ростех», о которой писали журналисты.

«Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета «Ростеха», — сказал Мантуров.

22 июля глава министерства рассказал о стратегии развития российской торговли до 2025 — в ней, как уточнил Мантуров, впервые будет отражена концепция оптовых продовольственных рынков и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров заявил о нецелесообразности полного запрета на экспорт леса в Китай
Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019