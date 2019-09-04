Мантуров опроверг сообщения об отставке с поста главы Минпромторга

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал бредом информацию о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

«Это бред сумасшедший», — заявил Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр пояснил, что перед ним никто не ставил задачу возглавить «Ростех», о которой писали журналисты.

«Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета «Ростеха», — сказал Мантуров.

22 июля глава министерства рассказал о стратегии развития российской торговли до 2025 — в ней, как уточнил Мантуров, впервые будет отражена концепция оптовых продовольственных рынков и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.