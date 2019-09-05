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Веганка подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Жительница австралийского города Перт Силла Карден, которая придерживается веганства, подала в суд на своего соседа из-за запаха рыбы и барбекю. Об этом сообщил портал 9News.

По ее словам, запах рыбы портит качество ее жизни, и из-за него она не может выйти на задний двор. Женщина также отметила, что с территории дома соседа также доносится сигаретный дым, а также шум, который создают дети, играющие в мяч.

В прошлом году Карден уже обращалась со своими жалобами в суд, однако их отклонили, несмотря на все доводы женщины. В июле этого года суд повторно отклонил жалобу женщины и призвал ее «направить свои значительные запасы энергии на решение конфликта самым оптимальным образом».

В июне прошлого года французская федерация мясников обратилась к правительству страны с просьбой о защите их магазинов от агрессивных веганов, которые бьют витрины и пачкают их искусственной кровью.

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