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В ТРИТЭ связали нападение на студию Михалкова с выпусками «БесогонТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Нападение на киностудию ТРИТЭ Никиты Михалкова, вероятно, связано с его авторской программой «БесогонТВ». Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе режиссера.

«Полагаем, что данные действия могут быть связаны с авторской программой Никиты Михалкова «БесогонТВ», ведь все летние каникулы на телеканале «Россия 24» шли выпуски из «Золотой коллекции» — это программы на самые острые и злободневные темы», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что за последние несколько лет на здание, где находится ТРИТЭ, уже нападали злоумышленники.

Неизвестные в ночь на 3 сентября выбили окна в студии народного артиста России, которая находится в Малом Козихинском переулке в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ), нарушителя ищут.

В 2015 году злоумышленники обстреляли ТРИТЭ из пневматики и разбили стекла. Неизвестные также нападали на студию в 2016-2017 годах.

Творческое объединение ТРИТЭ основано Михалковым в 1987 году. Оно выпустило фильмы «Турецкий гамбит», «12», «Книга мастеров», «Утомленные солнцем 2», «Легенда № 17», «Экипаж», «Движение вверх» и «Т-34» и оскароносный «Утомленные солнцем». Также фирма производит телесериалы и документальное кино.

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