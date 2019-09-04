Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения

США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

В Госдепе считают, что нажим на Иран способствует созданию условий для переговоров, но решение об участии в них должна принимать иранская сторона, передает ТАСС.

Ранее 4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана. В списки внесены 16 компаний, 9 физических лиц, а также 6 танкеров. Днем Ранее американская сторона ввела ограничительные меры против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.