Кобылкин предложил возложить ответственность за леса на их арендаторов

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предложил возложить ответственность за восстановление лесов после вырубки и пожаров на предприятия, арендующие лесные участки. Об этом 4 сентября он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Я, честно говоря, за то, чтобы все-таки нам подгрузить побольше арендаторов лесных участков в части защиты от пожаров и восстановления (лесов. — Ред.)», — сказал Кобылкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он пояснил, что аналогичная ситуация происходит в нефтегазовом комплексе. «Там всё стоит на рельсах, и никто не задает вопросов, должны ли компании «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК быть социально ответственными или нести ту или иную нагрузку. То есть компании берут на себя обязательства, в том числе не связанные с их прямой деятельностью», — отметил министр и добавил, что Минприроды уже начало обсуждать эту тему с представителями бизнеса.

Кобылкин добавил, что в министерстве готовы рассмотреть возможность государственной поддержки предприятий, если на них будут возложены обязанности защиты и восстановления леса.

30 августа стало известно, что Минприроды запланировало в три раза снизить ущерб от лесных пожаров в России к 2024 году, а 23 августа в ведомстве заявили, что все пожары в российских заповедниках были ликвидированы. С начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.

В 2019 году юбилейный, пятый, Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.