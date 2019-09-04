«У нас даже нет необходимости везти ископаемые на экспорт»

Какие преференции получила Республика Бурятия после вхождения в Дальневосточный федеральный округ и чем она может привлечь российских и зарубежных инвесторов рассказал «Известиям» в рамках Международного экономического форума ее глава Алексей Цыденов.

— Чем Бурятия привлекательна для потенциальных инвесторов, российских и зарубежных?

— В Бурятии для того, чтобы были успешные инвестиционные проекты, есть все условия. Первое — есть что реализовывать. Это добыча полезных ископаемых, развитие туризма, промышленное и текстильное производство, сельское хозяйство. То есть по разным направлениям у нас есть что предложить инвесторам. Второе – это хороший кадровый потенциал. Одних первоначальных условий мало, нужны еще те, кто еще будет работать. У нас достаточно хорошая школа высших учебных заведений и среднего специального образования по всем необходимым специальностям. У нас есть запасы по электроэнергии — достаточные объемы для того, чтобы можно было подключать дополнительные мощности. У нас есть возможность оказывать поддержку инвестору для создания внешней инфраструктуры и реализации проекта.

Цыденов Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Тем более, когда мы вошли в Дальневосточный федеральный округ, у нас появились территории опережающего развития — ТОРы — где даются льготы на налоговый режим и дополнительная стимулирующая поддержка. Плюс у нас хорошая логистика: по территории проходят и Транссибирская магистраль, БАМ, есть международный аэропорт.

— Поговорим о проекте «Озерный». Что это, что там планируется добывать?

— Озерный ГОК — это цинковое месторождение, ну это вообще месторождение полиметаллов, там много разных металлов, но в основном это цинк. По объемам запасов, по качеству он входит в топ-10 мировых месторождений по цинку. И сейчас уже зашел инвестор, проект находится в стадии реализации. На первом этапе объем внебюджетных инвестиций — 77 млрд рублей. Дальше есть еще дополнительное развитие, но уже для добычи и обогащения цинкового концентрата. Сейчас уже есть решение подкомиссии по развитию Дальнего Востока о том, что выделяется 7,7 млрд рублей на поддержу в виде создания внешней инфраструктуры — это строительство линии электропередач на 220 киловольт. Планируется, что добыча концентрата будет порядка 900 тыс. т в год, создается около 2,4 тыс. рабочих мест. То есть это очень такой значимый для республики проект.

— Правда ли, что с Индией был заключен контракт на покупку 200 вертолетов?

— Давайте не будем пока это обсуждать, лучше их не спугнуть, а то они щепетильно к этому относятся.

— Вы как глава региона что еще значимое отметили бы?

— Уже в этом году в высокой стадии реализации является введение Эгитинского месторождения флюорита — это плавиковый шпат, минерал, который используется в металлургии и в различных отраслях. Объем инвестиций уже более 1 млрд рублей, инвестор вложил полностью внебюджетные средства. Создается около 600 рабочих мест, и уже в начале следующего года, буквально через несколько месяцев начинаются промышленные поставки. Это для нас тоже очень радостный момент, потому что пошло движение. При этом мы, когда проект рассматривался, ориентировались на внешние рынки, но за несколько месяцев до начала промышленной поставки у нас практически весь объем заказали на Россию и даже нет необходимости везти еще куда-то на экспорт.

У нас хорошие месторождения кварцитов, в Окинском районе чистота кварца 99,9, там объем инвестиций около 14 млрд рублей. Все изыскания проведены, лицензия приобретена, все предварительные параметры подтверждены. И также в первую очередь ориентировались на экспорт, но оказалось, что есть большой спрос на внутреннем рынке. И вот у нас происходит такое импортозамещение для алюминиевого производства, для прочих вещей, востребованность оказалась даже гораздо выше, чем первоначально планировали, потому что меняются внешние условия, востребованность на внутреннем рынке растет.

бурятия Окинский район Бурятии Фото: commons.wikimedia.org

Еще, если идти по линии полезных ископаемых, Калюмное месторождение на севере. Это одно из крупнейших в мире месторождений минеральных калийных удобрений. Здесь также инвестор зашел, лицензия приобретена, уже развернут рабочий городок, начались работы по его освоению. Это достаточно большой проект. Он не такой быстрый, то есть это еще года 3–4 на развитие, но главное, что работы начались.

— Вы сказали, что, когда вошли в Дальневосточный федеральный округ, появились ТОРы, а еще какие-то плюсы есть?

— Безусловно, причем такие плюсы, которых мы даже не ожидали. Ну первое — территории опережающего развития, внешняя инфраструктура для бизнеса. Второе — это Единая дальневосточная субсидия, которая позволяет создавать социальные объекты в точках роста экономики. То есть развивается проект, например, добыча угля или еще что-то, там создаются новые рабочие места, мы там же за счет этой субсидии можем построить новую школу или отремонтировать существующий детский сад, дом культуры, какую-то социальную инфраструктуру. То есть у человека, который работает, у него еще вокруг среда создается совсем другая. И вот за счет этой дальневосточной субсидии у нас сразу решилось очень много социальных вопросов в тех местах, где есть точки экономического роста. Это такой эксклюзивный дальневосточный инструмент, его больше нигде в России нет. На республику в этом году почти 3,5 млрд рублей только вот этой Единой дальневосточной субсидии выделили.

Дальше — выплаты на третьего ребенка. У нас в республике высокая рождаемость, ее коэффициент выше двух, соответственно, на третьего ребенка выплат не было. Сейчас, с вхождением в Дальневосточный федеральный округ, у нас на третьего ребенка семья получает 11,8 тыс. рублей в месяц, пока ему не исполнится 3 года. Это очень существенная поддержка семей. Плюс «Дальневосточный гектар» с особыми условиями, льготная ипотека, на которой я бы хотел отдельно остановиться. С первого января она запускается — 2 % годовых без первоначального взноса для молодых семей до 35 лет. Это фантастические условия. Поэтому вхождение в Дальневосточный федеральный округ дало нам очень много преимуществ, поддержку, которую мы не очень чувствовали в начале, но потом почувствовали ее уже на себе.