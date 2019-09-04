Передвижники: в российских селах появятся дома культуры на колесах

У миллионов россиян до сих пор нет возможности пойти ни в кино, ни в музей, ни в театр. Во многих районах стоят лишь заброшенные дома культуры советских времен, а в некоторых деревнях нет и их. Чтобы культурная жизнь дошла и до жителей таких уголков страны, власти решили направлять в регионы многофункциональные автомобили. Они могут трансформироваться и в сцену, и в кинотеатр, и в библиотеку, для этого в них есть всё необходимое оборудование. Пока таких автоклубов мало, но до конца 2019 года они, как сообщает заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, появятся уже в 21 регионе, а к 2024 году — во всех муниципалитетах. Как проект реализуется в российских реали ях, разбирались «Известия».

Мобильная культура

Выездные культурно-развлекательные мероприятия проводили еще в СССР. Агитбригады и мобильные кинобудки пользовались у жителей сел большой популярностью. С развалом Советского государства такая практика сошла на нет. Творческий коллектив со своей постановкой или машина с кинопроектором и колонками могли приехать в детский лагерь или в село, но массового характера это больше не носило. Дома культуры или простаивали и разрушались, или использовались как помещение под совершенно другие нужды.

О том, что культурную жизнь в села нужно возвращать, начали задумываться с 2012 года. Федеральная целевая программа «Культура России», а затем сменивший ее национальный проект «Культура» предполагали, что в районах будут отремонтированы и построены заново многочисленные культурные учреждения. Но для небольших населенных пунктов , где домов культуры никогда и не было, а численность жителей может не дотягивать и до 100 человек, строительство такого стационарного центра не всегда целесообразно. Здесь и пригодилась советская практика. В регионы с такими небольшими деревнями решили направить «дома культуры на колесах».

автоклуб Автоклуб в Омской области Фото: Министерство культуры Омской области

Согласно методическим рекомендациям Министерства культуры, такие мобильные центры, или автоклубы, представляют собой автотранспортное средство, которое позволяет проводить любые агитационные, культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда территории.

Минимальная комплектация автоклуба предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Кроме того, в машинах есть автономные источники энергии. Так, в зависимости от требований буквально за 30 минут автоклуб может превратиться и в кинотеатр, и в концертный зал, и в лекторий.

Чаще всего «основой» такого многофункционального центра становится «Газель». Это самый бюджетный вариант автоклуба, согласно данным Роскультпроекта. Его минимальная стоимость — 4,3 млн рублей. Стоимость самого дорогого автоклуба, на базе шасси КамАЗ-43118, начинается от 7,91 млн рублей . Этот вариант предлагают для регионов с неразвитой дорожной сетью.

С приобретением такого дорогостоящего транспорта регионам обещают помочь. В рамках нацпроекта «Культура», как сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства культуры, до 2024 года из федерального бюджета регионам будет выделено более 2,7 млрд рублей субсидий. Вместе с региональным бюджетом сумма, потраченная на автоклубы, достигнет 3 млрд.

«За счет федеральных средств автоклубы закупят в более чем 70 регионах. Мы рассчитываем, что до конца 2024 года хотя бы один автоклуб будет в распоряжении каждого муниципалитета нашей страны», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства культуры РФ. Предполагается, что такой транспорт обеспечит доступ к услугам культуры примерно 20 млн человек.

Расходы по обслуживанию спецтехники и ее содержанию в дальнейшем возьмут на себя муниципальные образования в рамках соглашения с регионом.

Омский опыт

В Омской области первая такая машина появилась 6 августа 2019 года. Ее получил Седельниковский район. Численность всего района на 2017 год была чуть больше 10 тыс. человек, а в селе Саратовка, входящем в его состав, в 2010 году едва насчитывалось 100 жителей.

По словам председателя местного комитета по культуре Надежды Михайлициной, такой клуб был им действительно необходим. «На территории нашего района есть 13 населенных пунктов с малочисленным населением, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры. Теперь благодаря вот такому автоклубу мы сможем доехать до них в любую погоду. График выездов автоклуба расписан до конца года» , — рассказывает «Известиям» Михайлицина.

автоклуб Автоклуб в Омской области Фото: Министерство культуры Омской области

С помощью автоклуба жители района уже отметили 110-летие деревни Короленка , а на площади перед Домом культуры в селе Седельниково под открытым небом был организован показ фильмов, отобранных ко всероссийской акции «Ночь кино». По словам председателя комитета культуры, эти мероприятия посетило более 500 человек.

Еще пять автоклубов поступят в Омскую область осенью, а к 2022 году в области должно появиться 24 такие машины.

В режиме ожидания

Сказать точно, сколько в России автоклубов сейчас, проблематично. «Все автоклубы покупаются в рамках нацпрограммы, но так как часть приобретается не на субсидии, а за счет региональных бюджетов, мы можем вообще не знать, что регион приобрел автоклуб», — объясняют в Министерстве культуры. Это же порой осложняет и контроль за их качеством. Так, компании, занимающиеся оборудованием автоклубов, сообщают о поставках в Чеченскую Республику, Ульяновск и в районы Подмосковья, но в списке Министерства культуры эти территории не фигурируют.

Пока, по данным ведомства, на средства федерального бюджета приобретено восемь машин. Они курсируют по Амурской, Белгородской, Иркутской, Омской и Саратовской областям и Кабардино-Балкарской Республике. К 2019 году автоклубы появятся еще в 15 регионах.

Своей очереди ждут и жители Ивантеевского района Саратовской области. Им тоже обещали предоставить автоклуб к 2019 году. « У нас 5 тыс. населения. В районе есть и Дом культуры, и АКБ (агиткультбригада. — «Известия»), а выезжать им всем в маленькие села не на чем. Ждем автоклуб, пытаемся связаться с поставщиком, но пока безуспешно. В договоре поставки стоит 31 декабря, так что пока с нами даже разговаривать не хотят, говорят, вы не одни, ждите », — делится с изданием Ольга Яцик, директор дома культуры Ивантеевского района.

Очереди за автоклубами, по словам специалистов, неудивительны, поскольку основных компаний, занимающихся их производством, сейчас две. «С прошлого года у государства есть программа автоклубов и библиобусов, и отрасль фактически монополизировали две компании. По новым правилам в ПТС должно быть слово «автоклуб», а такое наименование имеют право ставить только они , так что и в тендерах участвуют они», — рассказал «Известиям» Максим Ткачев, генеральный директор компании «MC-МАКС», которая ранее тоже активно занималась оборудованием для автоклубов.

Фото: Министерство культуры Омской области Детская программа автоклуба в Омской области

По мнению Ткачева, это не могло не привести к ухудшению качества услуг. «В конкурсах из-за этого стал твориться кошмар. За те суммы, которые они получают, оборудование можно ставить куда лучше. На деле за 4,7 млн регион получает «Газель», в которой стоит проектор с AliExpress, а вместо экрана — задняя стенка автомобиля. Конечно, есть формуляр с рекомендуемыми параметрами, но писали его те же две компании с учетом того, что люди чаще всего не понимают, что заказывают. Взять требования к проектору. То, что они ставят в автоклубы, может разве что в детской вместо телевизора работать. Но под формуляр подходит, световой поток соответствующий. А то, что есть еще понятие контрастности и всё остальное — не важно», — считает специалист.

Риск, что регион получит автоклуб не в самой лучшей комплектации, сохраняется и в случаях, когда заказчики обращаются к компаниям, занимающимся автоклубами, напрямую. Порой, как рассказывает Ткачев, у них могут попросить сделать всё оборудование «мобильным», чтобы машину можно было использовать для разных нужд. « Как-то заказчик просил просто установить колонки и экран на ножках, чтобы всё это можно было при необходимости вынести. Они со своей программой не выступают в поле, под открытым небом и дождем, чаще всего есть хоть какой-то ДК. А так машину они хотят использовать и для других нужд, например гостей встречать ».

С этим планирует бороться Министерство культуры. Чтобы избежать нецелевого использования, с регионов будут собирать планы работы автоклубов на ближайшие годы. Правда, для начала нужно дождаться появления этих автоклубов.