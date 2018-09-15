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Составлен топ-5 автомобилей для кругосветного путешествия

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Фото: toyota.ru
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Автомобильный портал SpeedMe.ru составил рейтинг новых автомобилей, доступных на российском рынке и комфортных в длительных поездках.

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Лидером стал автомобиль Toyota Land Cruiser 200 благодаря его высокой проходимости, вместительному салону и мощному двигателю. Также редакция портала отметила наличие ряда ассистентов водителю, которые обезопасят в длительной поездке. Стоимость внедорожника составляет минимум 3,8 млн рублей.

За множество внедорожных опций второе место было присвоено модели Land Rover Freelander 2. По мнению журналистов, она является одной из самых «зимоустойчивых» на рынке России.

Замыкает тройку новое поколение немецкого внедорожника Volkswagen Touareg, обладающее «умным» полным приводом с системой динамического перераспределения крутящего момента. Эксперты отмечают наличие светодиодных фар, камер и сенсоров. Особое внимание уделяется экономичному 3.0-литровому дизельному мотору, благодаря которому водитель сможет тратить меньше времени на дозаправку.

На четвертом месте расположился флагманский кроссовер Audi Q7. Автомобиль оснащается рядом электронных помощников и передовыми технологиями, отличаясь от третьего участника рейтинга лишь внешне.

Пятым стал BMW X5, позволяющий безопасно путешествовать в любой уголок планеты в течение длительного периода времени. Особо отмечается хорошая вместительность салона.

В сентябре аналитики сервиса по безопасной продаже автомобилей с пробегом CarPrice составили рейтинг популярных подержанных машин в России. Согласно представленным данным, наибольшей популярностью пользуются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

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