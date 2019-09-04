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Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов. Об этом рассказала начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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По ее словам, изменения в законодательство подготовлены и направлены для согласования в заинтересованные ведомства.

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т.д., проходя досмотровые формальности», — цитирует ее в среду, 4 сентября, ТАСС.

Также отмена предполетного досмотра транзитных пассажиров уменьшит количество опозданий на следующие рейсы, добавляет «Газета.ру».

Ранее в среду директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что тестирование беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург может начаться весной 2020 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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