Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при соблюдении которых можно обсуждать переход в России к четырехдневной рабочей неделе. Факторы он перечислил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

«Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе», — цитирует его «РИА Новости».

Министр в правительстве курирует нацпроект по повышению производительности труда. Орешкин уверен — повысить производительность и увеличить доходы населения получится, если внедрить искусственный интеллект. Изменение структуры рынка труда заставить людей тратить больше времени на переобучение.

«Поэтому сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни», — заключил Орешкин.

Возможные сроки перехода министр называть не стал, отметив лишь, что данный вопрос нужно решать поэтапно, пишет «Газета.ру».

Переход на четырехдневку допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне. По его словам, в перспективе это возможно из-за технологического прогресса. Он предрек введение гибких графиков, дистанционных форматов и вызовы сотрудников на рабочее место по мере необходимости.

В августе Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневку при сохранении размера зарплаты. Однако врачи утверждают, что сокращение рабочей недели плохо скажется на здоровье — якобы большинство граждан будут посвящать себя безделью, а значит, в стране возрастет число страдающих от ожирения и невротических расстройств.

Минтруд выработает свою позицию по данному вопросу до 30 сентября. Эксперты полагают, что из-за четырехдневки упадет производительность труда.