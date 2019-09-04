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В столичных аэропортах предложили установить «справедливую цену» на такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стоимость поездки на такси от аэропорта до центра города экономклассом не должна превышать 1300 рублей. С инициативой ограничить произвол таксистов-нелегалов выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). «Известия» ознакомились с письмом активистов в департамент транспорта Москвы.

ООП предлагает установить единые цены на поездки из аэропортов в столицу, назвав этот проект «Справедливая цена».

«Проект «Справедливая цена», конечно, не убережет от «бомбил» на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов», — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.

Эксперты уверены, что ввод ограничений для «бомбил», которые порою выдумывают свои тарифы, обманывая иностранцев и гостей города, положительно скажется на имидже столицы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шашечный разбой: для таксистов-нелегалов готовят новые ограничения

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