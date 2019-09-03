Старт проекта агрегатора пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолетов России» по запуску воздушного такси в Москве может быть отложен минимум на три года.

Как рассказали «Известиям» в холдинге «Вертолеты России», коммерческое использование вертолета VRT500, выбранного в качестве основного вида транспорта, будет возможным только по завершении испытаний и сертификации машины в 2022 году.

До этого времени партнеры займутся созданием концепции развития и оценкой рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве. По данным источника «Известий», бизнес-модель отработают на вертолетах «Ансат».

Планируется, что на первом этапе будут использоваться уже действующие площадки в Москве и Подмосковье. Полеты планируется организовать от МКАД, в перспективе, если будет позволять законодательство, — от Садового кольца.

Ранее партнеры заявляли о намерении снизить стоимость полета пассажиров до 3 тыс. рублей

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Машина подлетает: регулярное аэротакси запустят в 2022 году