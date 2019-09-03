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Шведское судно застряло во льдах возле Шпицбергена

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Фото: www.nrk.no
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Шведское судно «Мальмё» попало во льды рядом с архипелагом Шпицберген и не смогло выбраться. 16 пассажиров были эвакуированы вертолетом.

Экипаж судна остался на борту и продолжает бороться за освобождение, передает «РИА Новости».

Все пассажиры судна — граждане Норвегии. Во время эвакуации в Лонгьир (столицу архипелага) никто из них не пострадал.

В августе экскурсионное судно, перевозившее туристов с Соловков в Беломорск, село на мель в Белом море. Людей вывезли на берег на катерах ГИМС, рыболовецком судне и двух катерах местных жителей. По данным следствия, всего на борту теплохода находились 125 человек, в том числе четверо членов команды и 121 пассажир, из которых 10 несовершеннолетних детей. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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