Шведское судно застряло во льдах возле Шпицбергена

Шведское судно «Мальмё» попало во льды рядом с архипелагом Шпицберген и не смогло выбраться. 16 пассажиров были эвакуированы вертолетом.

Экипаж судна остался на борту и продолжает бороться за освобождение, передает «РИА Новости».

Все пассажиры судна — граждане Норвегии. Во время эвакуации в Лонгьир (столицу архипелага) никто из них не пострадал.

В августе экскурсионное судно, перевозившее туристов с Соловков в Беломорск, село на мель в Белом море. Людей вывезли на берег на катерах ГИМС, рыболовецком судне и двух катерах местных жителей. По данным следствия, всего на борту теплохода находились 125 человек, в том числе четверо членов команды и 121 пассажир, из которых 10 несовершеннолетних детей. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.