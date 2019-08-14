Возбуждено уголовное дело из-за севшего на мель в Белом море теплохода

Мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело из-за ЧП с севшим на мель в Белом море экскурсионным судном «Сапфир». Об этом ТАСС в среду, 14 августа, сообщили в карельской транспортной прокуратуре.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»). Максимальная санкция по ней составляет лишение свободы на срок до двух лет. Следователи продолжают работать на месте происшествия, после выяснения обстоятельств судно отбуксируют в Беломорский порт в Карелии.

Инцидент произошел в 9 км от Беломорска около полуночи, туристы ехали с Соловков в Беломорск. Теплоход получил повреждение в техническом отсеке. По одной из версий, причиной стала ошибка капитана.

Спасательная операция началась в час ночи, она заняла порядка четырех часов. Людей вывезли на берег на катерах ГИМС, рыболовецком судне и двух катерах местных жителей. По данным следствия, всего на борту теплохода находились 125 человек, в том числе четверо членов команды и 121 пассажир, из которых 10 несовершеннолетних детей. Никто не пострадал.