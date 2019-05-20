Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.

Отмечается, что ученые — мужчина и женщина — находились в лавиноопасном районе. Они работали на польской научной станции и покинули ее в пятницу. Однако к утру воскресенья, 19 мая, как было запланировано, они не вернулись.

В 11:30 по местному времени (12:30 мск) в администрацию Шпицбергена поступило сообщение об их пропаже. На поиски выдвинулась команда со станции, а также спасатели, вертолет с медиком и представители полиции.

«Двое погибших были обнаружены спустя несколько часов в труднодоступном районе у подножия горы Камкрона к востоку от станции. Они упали с высоты нескольких сотен метров», — приводит сообщение «РИА Новости».

Тела погибших доставлены в столицу архипелага Лонгйир.

На польской станции обычно ведут работу 14 исследователей.

В конце прошлого года сообщалось, что норвежское судно потерпело бедствие у побережья Шпицбергена.