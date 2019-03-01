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Фильм об экспедиции на Шпицберген начали снимать в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Ковалев
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Съемки художественного фильма о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген начались в Санкт-Петербурге. Речь идет о событиях рубежа XIX–XX веков. Группе активно помогают эксперты Русского географического общества и съемочная группа Ленинградской студии документальных фильмов.

Как рассказал ТАСС один из авторов идеи фильма, Герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов, сначала съемочная группа будет работать в Петербурге, а потом на самом Шпицбергене. Российский зритель увидит картину уже в 2020 году.

Фильм будет рассказывать об ученых, которые в условиях Севера покорили более 40 вершин архипелага для того, чтобы уточнить форму Земли. Главным героем картины станет русский астроном Александр Васильев, бывший тогда заместителем начальника экспедиции, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге дал концерты голливудский актер Дэвид Духовны, известный по роли агента Малдера в «Секретных материалах». В интервью «Известиям» он рассказал, что играть на гитаре и петь он научился во время съемок сериала «Блудливая Калифорния».

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