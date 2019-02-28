Джоан Роулинг пообещала удивить фанатов «Фантастических тварей»

Британская писательница и сценарист Джоан Роулинг заявила, что удивит фанатов третьей части фильма «Фантастические твари» новым персонажем. Об этом она рассказала в беседе с Comic Book.

«Я говорила об этом, когда мы анонсировали пять фильмов: всегда возможно, что некоторые нюансы будут меняться, но сюжетная линия есть. Особенно мое внимание занимает один персонаж, увидев которого, фанаты будут удивлены», — сказала она.

По словам генерального директора кинокомпании Warner Bros. Кевина Цудзихара, вторая часть показала себя не так хорошо, как рассчитывали создатели картины, однако Роулинг усердно работает над сценарием третьего фильма.

Он также подчеркнул, что компания намерена создать фильм, который понравится не только фанатам книг про Гарри Поттера, но и тем, кто «не погружен в этот мир».

19 февраля сообщалось, что Warner Bros. решила перенести съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля до поздней осени. Представитель концерна заявил, что все актеры проинформированы об изменениях. Новый график съемок, а также причины их переноса пока не уточняются.