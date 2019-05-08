Прямой эфир

Россиянина приговорили к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окружной суд Северного Трумса в Норвегии приговорил к 14 месяцам тюремного заключения 30-летнего россиянина, который ограбил банк в городе Лонгйир, расположенном на полярном архипелаге Шпицберген (принадлежит Норвегии).

Кроме того, как сообщает телерадиокомпания NRK, россиянин должен выплатить в общей сложности 60 тыс. норвежских крон (около $6,9 тыс.) трем сотрудникам банка, которым он угрожал оружием.

Россиянин еще не решил, будет ли обжаловать решение суда. Его адвокат Ульф Хансен сказал телеканалу, что вердикт оказался сравнительно мягким, особенно по сравнению с тем, что просило обвинение, но все-таки хуже, чем надеялась сторона защиты.

23 декабря сообщалось, что гражданин России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген. Россиянин, который находился на Шпицбергене как турист, пришел в банк и ограбил его на сумму в 70 тыс. крон (около $8 тыс.).

Мужчину задержали вскоре после инцидента в центре города. Деньги конфисковали, а подозреваемого доставили в норвежский город Тромсё. Ограбленный банк — единственный на острове, а подобное никогда в истории острова не случалось. Во время ограбления в здании находились трое служащих, никто не пострадал.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и является самой северной частью Норвегии. Он славится своими ледниками и белыми медведями, численность которых превосходит человеческое население. В Лонгйире проживает около 2 тыс. человек, практически все они хорошо друг друга знают. Поэтому жители назвали ограбление «сюрреалистичным».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянина заподозрили в совершении первого ограбления на Шпицбергене
Бельгиец дважды уговорил преступников перенести ограбление

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017