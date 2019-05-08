Россиянина приговорили к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене

Окружной суд Северного Трумса в Норвегии приговорил к 14 месяцам тюремного заключения 30-летнего россиянина, который ограбил банк в городе Лонгйир, расположенном на полярном архипелаге Шпицберген (принадлежит Норвегии).

Кроме того, как сообщает телерадиокомпания NRK, россиянин должен выплатить в общей сложности 60 тыс. норвежских крон (около $6,9 тыс.) трем сотрудникам банка, которым он угрожал оружием.

Россиянин еще не решил, будет ли обжаловать решение суда. Его адвокат Ульф Хансен сказал телеканалу, что вердикт оказался сравнительно мягким, особенно по сравнению с тем, что просило обвинение, но все-таки хуже, чем надеялась сторона защиты.

23 декабря сообщалось, что гражданин России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген. Россиянин, который находился на Шпицбергене как турист, пришел в банк и ограбил его на сумму в 70 тыс. крон (около $8 тыс.).

Мужчину задержали вскоре после инцидента в центре города. Деньги конфисковали, а подозреваемого доставили в норвежский город Тромсё. Ограбленный банк — единственный на острове, а подобное никогда в истории острова не случалось. Во время ограбления в здании находились трое служащих, никто не пострадал.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и является самой северной частью Норвегии. Он славится своими ледниками и белыми медведями, численность которых превосходит человеческое население. В Лонгйире проживает около 2 тыс. человек, практически все они хорошо друг друга знают. Поэтому жители назвали ограбление «сюрреалистичным».