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Ученые из РФ доказали негативное влияние мобильников на детей

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Фото: TASS/PA Images
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Группа ученых из России завершила многолетнее исследование, в ходе которого доказала негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Об этом «Известиям» рассказали в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.

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Уточняется, что для исследования в Химках на базе подмосковного лицея № 10 специалисты организовали мониторинг показателей детей — пользователей мобильной связи, который с 2014 года продолжили в расширенном объеме на базе лицея № 17.

«Важно отметить, что, помимо основной группы, в которую входили дети — пользователи мобильных телефонов, была сформирована контрольная, участники которой обходились без этих устройств. Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований», — рассказала старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Наталия Хорсева.

В результате выяснилось, что у детей, использующих мобильные телефоны, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировали увеличение показателя утомляемости (в 30,3% он был значительным), в 50,7% снизился показатель работоспособности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

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