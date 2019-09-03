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Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство обороны России в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получит 423 современных вертолета. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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«В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них — досрочно», — сказал глава Минобороны в ходе селекторного совещания в Москве.

Под данным ТАСС, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ. Производитель существенно снизил стоимость вертолетов при заключении контрактов, добавил Шойгу.

14 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 в ходе учений были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке вблизи морской границы США. 16 августа они вернулись на место постоянного базирования в Саратовскую область.

Шойгу тогда пояснил, что совместное патрулирование российских и китайских самолетов над нейтральными водами водами Японского и Восточно-Китайского морей является плановой работой.

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