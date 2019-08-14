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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой. Об этом в среду, 14 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в НАТО.

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Собеседник канала отметил, что самолет Ту-214, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу, имел действующий план полета и идентифицировал себя. Что касается сопровождавших его истребителей Су-27, то у них не было плана полета.

«Их транспондеры были отключены, они не разговаривали с авиадиспетчерами», — заявил представитель НАТО заявил. Поэтому, по его словам, с базы в литовском Шауляе были подняты истребители F-18. Оценив ситуацию, они повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели.

«Незадолго до этого один из Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом», — заявил источник. Он отметил, что опасной ситуации удалось избежать только благодаря быстрой реакции пилота одного из F-18.

Инцидент в небе над нейтральными водами Балтийского моря произошел 13 августа. Истребитель НАТО приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

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