Испания подтвердила участие своего истребителя в инциденте с самолетом Шойгу

Истребитель НАТО F-18, который приближался к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу, принадлежит испанским ВВС. Об этом сообщили в оборонном ведомстве королевства в среду, 14 августа.

«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, он находится под контролем НАТО», — сказали агентству ТАСС в министерстве.

При этом в ведомстве отказались прокомментировать инцидент и посоветовали обратиться за дальнейшими разъяснениями в Североатлантический альянс.

Опасное сближение самолетов Шойгу и натовского истребителя произошло 13 августа над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Позднее СМИ сообщили, что истребитель принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве. В публикациях отмечается, что такие истребители — это часть воздушной полиции НАТО. Они, как уточняется, с мая по 31 августа базируются в литовском городе Шяуляй, и их цель заключается в охране воздушного пространства стран Прибалтики.

Представитель альянса, комментируя инцидент, заявил, что военные отследили российский лайнер, сопровождаемый истребителями, вблизи воздушного пространства альянса. Позже самолет НАТО приблизился к нему для того, чтобы идентифицировать воздушное судно.