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Два ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на аэродром на Чукотке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учений были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в департаменте информации Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что перелет прошел под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках плановых летно-тактических учений.

В тренировке задействованы также самолеты Ту-95МС и Ил-78, летчики которых отработают перебазирование на оперативные аэродромы и дозаправку в воздухе. Продлятся учения до конца текущей недели.

26 июля журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

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