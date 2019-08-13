В Минобороны назвали сроки начала госиспытаний фрегата «Адмирал Касатонов»

Государственные испытания новейшего фрегата «Адмирал флота Советского Союза Касатонов» начнутся в сентябре текущего года, сообщили во вторник, 13 августа, в Минобороны России.

По словам представителя департамента информации и массовых коммуникаций по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало, корабль проекта 22350 в течение недели выйдет в Балтийское море для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний, после чего запланированы госиспытания, пишет «РИА Новости».

В начале мая стало известно о том, что Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М водоизмещением 7 тыс. т. Каждый из них будет нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2027 году.

В настоящее время в боевой состав ВМФ России входит головной фрегат базового проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года.