Шойгу назвал полет бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, зачем российские стратегические бомбардировщики Ту-160 отправились на Чукотку. По его словам, это не попытка «дразнить США», а обычная плановая работа, передает ТАСС.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, американская сторона знает о полетах российских бомбардировщиков.

«А вот давайте мы «позадираем» немножко — нет. Это нормальная плановая работа, потому что ну как вы себе представляете — задирать соседа стратегическими бомбардировщиками», — сказал глава Минобороны.

Шойгу добавил, что совместное патрулирование российских и китайских самолетов над нейтральными водами водами Японского и Восточно-Китайского морей также является плановой работой.

14 августа сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 в ходе учений были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке вблизи морской границы США. 16 августа они вернулись на место постоянного базирования в Саратовскую область.