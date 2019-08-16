Два ракетоносца Ту-160 покинули аэродром у границы с США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись на место постоянного базирования в городе Энгельс. Ранее они были переброшены на аэродром Анадырь у морской границы с США в рамках учений.

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 <...> выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — сообщили в пятницу, 16 августа, в пресс-службе Минобороны России.

Как отмечает ТАСС, полет проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации. Во время перелета ракетоносцы были дозаправлены в воздухе.

Ракетоносцы были переброшены на аэродром Анадырь на Чукотке 14 августа. Тогда полет проводился без дозаправок. В Минобороны отмечали, что целью учений является отработка задач по перебазированию на оперативные аэродромы, а также полетов с выполнением дозаправки в воздухе.