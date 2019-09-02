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Депутат объяснил исполнение «Рюмки водки на столе» на концерте 1 сентября

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Фото: youtube.com/Поселок Новосинеглазово
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Исполнение песни «Рюмка водки на столе» в поселке Новосинеглазово (Челябинская область) не было связано с Днем знаний. Концерт был приурочен к открытию местного Дома культуры после реставрации, рассказал депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов.

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Концерт проходил вечером 1 сентября, уточнил Паутов РБК. На него пришли все желающие. Песни Григория Лепса и Сергея Шнурова, включая «Рюмку водки на столе», музыканты исполнили в конце выступления по просьбам взрослых местных жителей. СМИ, сообщившие об этом, «перемешали всё в кучу», заявил он.

Депутат подчеркнул, что открытие клуба — грандиозное событие для жителей Новосинеглазово, и на праздник пришли люди всех возрастов. При этом репертуар группы, выступавшей на концерте, был «совершенно безобидным», уточнил он.

Ранее 2 сентября в интернете появилась запись, на которой кавер-группа «Сентябрь», выступающая в Новосинеглазово, исполняет песни Лепса и группы «Ленинград». Местные жители написали в соцсетях, что на концерте не было исполнено ни одной детской песни и не работали аниматоры, при этом многие зрители, не скрываясь, пили пиво. Сообщалось, что концерт был устроен в честь начала учебного года.

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