Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.

Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». При этом отмечается, что продажи товаров к школе в период с 1 по 20 августа пока ниже, чем в прошлом году, хотя средний чек на товары вырос.

Так, наборов карандашей продано на 3% меньше. При этом средний чек выше на 12% — до 110 рублей за набор. Наборов ручек также продано меньше на 8%, а средний чек увеличился на 17%, составив 145 рублей. Пеналов продали на 3% меньше, а средний чек на них вырос на 15% — до 540 рублей.

В сегменте детской одежды зафиксирована та же тенденция: рубашек (блуз) для школьников купили на 20% меньше, зато средний чек вырос на 19% до уровня 1,1 тыс. рублей. Продажи детских брюк практически не изменились, став лишь на 3% ниже, а средний чек увеличился на 2%, поднявшись до уровня 840 рублей за пару.

По данным «Платформы ОФД», в июле–августе по всей стране выросли покупки готовых наборов для первоклассников. Они включают в себя комплект ручек, карандашей, кистей для рисования, тетрадей, альбома, точилки, цветной бумаги, детских ножниц и т. д.

Летом 2019 года таких наборов купили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом средний чек на набор вырос на 5% и составил 650 рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Индекс первоклассника: подготовка к школе обойдется в 10 тысяч рублей