Россияне стали экономить на цветах перед 1 сентября

В течение последних нескольких лет в отечественной цветочной отрасли фиксируется спад активных продаж перед 1 сентября. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Теплицы России».

Россияне реже покупают дорогие композиции, большие букеты и экзотические цветы, отмечает «РИАМО» со ссылкой на заявление члена ассоциации, директора тепличного комплекса «Подосинки» Юлии Чарышкиной.

По ее словам, покупательская способности снизилась, а рост продаж в этот период составляет не более трети относительно продаж первой половины августа. «3–5 лет назад рост достигал 60%», — подчеркнула она.

Цветы в Россию везут в большинстве случаев из Кении, Эквадора, Колумбии, Таиланда и некоторых стран Европы. Объем рынка цветов в России составляет $3,5 млрд ежегодно.

14 августа сообщалось, что в России снизился объем продаж мясных продуктов. В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.