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Россияне стали меньше покупать мясных продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В России снизился объем продаж мясных продуктов. В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.

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Об этом говорится в отчете аналитической компании GfK, которая фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, имеющегося в распоряжении РБК. Снижение продаж отмечено во всех категориях мясных продуктов. При этом в денежном выражении продажи почти не изменились и составили плюс 1,4%, что аналитики объяснили ростом цен на данный вид продукции, пишет издание 14 августа.

Значительней всего снизились продажи говядины — на 7% за год, на этот продукт приходится только 8% продаж мяса. Падение по птице, на долю которой приходится 38%, составило 5,2%.

Свинину стали покупать реже на 3% при доле в продажах в 21%, а продажи сосисок снизились на 4,4%. В течение года все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%, повысились и оптовые цены на мясо и продукцию из него.

В июле эксперты назвали продукт, на котором россияне никогда не экономят. Даже в случае падения доходов жители страны продолжают покупать мороженое с привычной регулярностью.

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