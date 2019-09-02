Школьников в Челябинской области поздравили песнями Лепса и Шнура

Репертуар для концерта в честь Дня знаний в поселке Новосинеглазово Челябинской области удивил местных жителей.

Так, кавер-группа «Сентябрь» на площади перед местным ДК в основном исполняла «взрослые песни», несмотря на то что среди зрителей было много детей. Один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего были исполнены WWW группы «Ленинград» и «Рюмка водки» Григория Лепса.

Портал «Поселок Новосинеглазово» сообщил, что на День знаний приехали депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов.

По словам одного из местных жителей, на концерте не прозвучало ни одной детской песни, у дворца не работали аниматоры.

«Зато в толпе зрителей было много случайных людей, которые не стеснялись открыто пить пиво», — цитирует сайт kp.ru Антона Голубева.

Многие увели детей с площади, пишет сайт aif.ru. В местных группах в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео концерта.

«Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа «Учат в школе, учат в школе...», еще из старых есть «Школьная пора» Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром», — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов. Он добавил, что в крайнем случае можно было бы исполнить «Восьмиклассницу» группы «Кино».

Ранее 2 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский, поздравляя с первым учебным днем учащихся школы № 935 в московском районе Бирюлево, предложил упразднить колы и двойки в учебных заведениях.