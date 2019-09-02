Глава Южной Осетии пообещал обезопасить граждан страны от «провокаций» Грузии

Республика Южная Осетия (РЮО) усилит безопасность на границе с Грузией для защиты собственных граждан после провокаций со стороны Тбилиси. Об этом «Известиям» заявил президент закавказской страны Анатолий Бибилов.

На прошлой неделе в Цхинвале заявили о незаконном строительстве Грузией блокпоста на южноосетинской территории возле приграничного села Уиста. Более того, Государственный комитет безопасности РЮО сообщил, что 1 сентября грузинскими силами был сбит южноосетинский беспилотный летательный аппарат (съемочный квадрокоптер), патрулировавший границу с соседней страной.

«Однозначно это провокация. Пост выставлен на территории Южной Осетии, и карты, которые есть, всех периодов, еще со времен СССР, явно и прямо указывают, что это территория Южной Осетии. И не видеть это просто невозможно. Единственное, чего Грузия добивается, — это эскалация напряженности на границе с Южной Осетией», — заявил Анатолий Бибилов.

Президент республики добавил, что РЮО предпримет все необходимые шаги, чтобы обезопасить граждан страны. В частности, он пообещал привлекать международное сообщество.

Обеспокоенность обострением напряженности в регионе выразили и в России. В МИД РФ заявили, что «все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 3 сентября.