Грузинские силовики сбили беспилотник пограничников Южной Осетии

Грузинские военные сбили беспилотник югоосетинских пограничников недалеко от села Цнелис в километре от грузинского блокпоста. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщается на странице комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:00 (9:00 мск). Отмечается, что со стороны грузинского населенного пункта Коби по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения открыли огонь.

Беспилотник был сбит и упал в районе линии госграницы Южной Осетии и Грузии.

В комитете госбезопасности отметили, что ранее аналогичные грузинские летательные аппараты также неоднократно вели разведку вдоль линии государственной границы и над гражданскими объектами, которые охраняют югоосетинские силовики.

27 августа в парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис расположились «вооруженные формирования Грузии», власти республики призвали Тбилиси отказаться от провокаций.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в 1992 году после грузино-югоосетинского конфликта. В августе 2008 года грузинские войска обстреляли столицу республики Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. После этого Россия ввела в Южную Осетию войска и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.