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МИД России обеспокоен ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В российском МИД заявили, что серьезно озабочены ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией в связи со строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД призвали стороны проявлять сдержанность в урегулировании ситуации.

27 августа в парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призвали Тбилиси отказаться от провокаций.

За день до этого глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Она выразила надежду, что «настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и Абхазии без разрешения Тбилиси незаконным.

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