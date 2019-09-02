Теннисист Вавринка выбил Джоковича и сыграет с Медведевым на US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил серба Новака Джоковича и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча в Нью-Йорке была остановлена при счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу Вавринки. В этот момент Джокович снялся с поединка из-за травмы, передает «Газета.ру».

В четвертьфинале швейцарец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соперники встречались друг с другом один раз в 2017 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновал россиянин.

Медведев в четвертом круге переиграл немца Доминика Кёпфера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Другой представитель России Андрей Рублев также сохраняет шансы пробиться в четвертьфинал. За путевку он поборется с итальянцем Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.

19 августа Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).