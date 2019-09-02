Теннисист Медведев впервые пробился в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Доминика Кёпфера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча, которая проходила на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорка, закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

Спортсмены находились на корте 2 часа 34 минуты. Медведев 16 раз подал навылет, взял 10 геймов на приеме и совершил 45 невынужденных ошибок. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Новак Джокович – Стэн Вавринка.

Другой представитель России Андрей Рублев также сохраняет шансы пробиться в четвертьфинал US Open. Он сыграет в матче четвертого круга с итальянцем Маттео Берреттини. Встреча состоится 2 сентября в 19:30 по Москве, напоминает «Газета.ру».

19 августа Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США). На пути к титулу россиянин обыграл Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Сейчас 23-летний теннисист занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.