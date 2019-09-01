Певица Наргиз извинилась перед Валерией за «нелепый казус»

Певица Наргиз Закирова извинилась перед коллегой по цеху Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «чрезвычайно нелепый казус» — оговорку, которую артистка допустила во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

В ходе беседы с Ириной Шихман певица противопоставила свой внешний вид внешности «мирных» звезд шоу-бизнеса и «телочек в туфлях», упомянув при этом имя Валерии.

В видеообращении в своем Instagram Закирова заявила, что это было лишь бестактной оговоркой, которую она допустила из-за того, что интервью получилось очень эмоциональным.

«Прозвучало всё это так, что Валерия — это именно та самая «телочка в туфлях» <…> Я к вам безумно хорошо отношусь, мы с вами в прекрасных отношениях, мне кажется. Извините, это была просто оговорка», — пояснила Закирова.

8 августа Наргиз Закирова сообщила, что продюсерский центр MALFA Максима Фадеева расторг с ней контракт о сотрудничестве, из-за чего оказался сорван ее августовский тур. Исполнительница обвинила лейбл в травле.

В продюсерском центре, в свою очередь, заявляют, что Закирова не выходила на связь. Сам же Фадеев написал в своем Instagram пост о том, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это «снять с шеи обнаглевших людей».

Интервью с артисткой было опубликовано 29 августа. В нем, в частности, Закирова обвинила в сложившейся ситуации бывшую участницу группы Serebro Ольгу Серябкину. Кроме того, певица заявила о непрофессионализме сотрудников MALFA, которые, среди прочего, не уведомляли ее о концертах и не платили гонорары, пишет «Газета.ру».