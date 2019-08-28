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Лолита расплакалась на сцене из-за Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Лолита Милявская не смогла сдержать эмоций во время фестиваля «Новая волна», который прошел в Сочи. Видео инцидента публикует РЕН ТВ в среду, 28 августа.

На представленных телеканалом кадрах видно, как во время репетиции звезда исполняла композицию «Городок» Анжелики Варум и разрыдалась на строчках «Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок...». В свою очередь, Варум подошла к артистке и успокоила ее.

Позже исполнительница призналась, что дала волю чувствам, поскольку вспомнила свою родину — Украину. В 2017 году Киев запретил Лолите въезд в страну сроком на три года. Артистка родилась в Закарпатской области в Украинской ССР.

Ранее, в июле, Лолита рассказала о своей поездке в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), где она выступила с концертами. По ее словам, в глазах местных жителей горит радостный огонь, поскольку они знают цену каждого дня.

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