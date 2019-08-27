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Си Си Кетч выступила на дне рождения супруги депутата в Барнауле

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Фото: Getty Images/Adolph
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Звезда 1980-х Си Си Кетч выступила на дне рождения жены депутата Алтайского заксобрания Владимира Попова.

Артистка исполнила хит Heaven and Hell. Также на празднике выступил мужской хор с песней «Марина, как хорошо, что ты такая». Мероприятие прошло в горнолыжном комплексе «Авальман» в шатре «Монблан», сообщает сайт aif.ru.

Попов опроверг появившуюся ранее в ряде региональных СМИ информацию, что средства на концерт якобы были выделены из бюджетных денег. По словам депутата, он не имеет ни малейшего отношения к организации праздника и тем более к трате бюджетных средств.

«Я же говорю, нет никаких бюджетных денег и отродясь их у меня не было», — цитирует парламентария телеканал «Звезда».

Всем, что связано с мероприятием и выступлением артистки, занимались его дочери, которые хорошо зарабатывают и могут себе такое позволить. Он отметил, что они связывались с представителями Си Си Кетч.

«Мы так специально «хайпанули» и ради хохмы сделали это. Вся страна уже поняла», — заключил он.

В июне бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в связи с расследованием уголовного дела о хищениях. Чиновника и его сообщников подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 млн рублей.

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