Си Си Кетч выступила на дне рождения супруги депутата в Барнауле
Звезда 1980-х Си Си Кетч выступила на дне рождения жены депутата Алтайского заксобрания Владимира Попова.
Артистка исполнила хит Heaven and Hell. Также на празднике выступил мужской хор с песней «Марина, как хорошо, что ты такая». Мероприятие прошло в горнолыжном комплексе «Авальман» в шатре «Монблан», сообщает сайт aif.ru.
Попов опроверг появившуюся ранее в ряде региональных СМИ информацию, что средства на концерт якобы были выделены из бюджетных денег. По словам депутата, он не имеет ни малейшего отношения к организации праздника и тем более к трате бюджетных средств.
«Я же говорю, нет никаких бюджетных денег и отродясь их у меня не было», — цитирует парламентария телеканал «Звезда».
Всем, что связано с мероприятием и выступлением артистки, занимались его дочери, которые хорошо зарабатывают и могут себе такое позволить. Он отметил, что они связывались с представителями Си Си Кетч.
«Мы так специально «хайпанули» и ради хохмы сделали это. Вся страна уже поняла», — заключил он.
В июне бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в связи с расследованием уголовного дела о хищениях. Чиновника и его сообщников подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 млн рублей.