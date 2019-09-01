Прямой эфир

Зеленский рассказал о попытках МИДа помешать его общению с Путиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министерство иностранных дел, сформированное при Петре Порошенко, пыталось помешать ему общаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Камни решают всё: Зеленский разогнал силовиков трех областей
Как президент Украины борется с «Янтарной народной республикой»

По его словам, в ведомстве царила напряженная атмосфера, так как сотрудники министерства не хотели допустить разговора с президентом России.

Также глава Украины считает, что в ведомстве опасались возможности разрешения ситуации с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками после переговоров с Путиным.

«Для них это вопрос политический, для меня — человеческий», — подытожил глава украинского государства в интервью телеканалу «1+1», передает «РИА Новости».

Второй телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 7 августа. В ходе него президент Украины рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что после сообщений о гибели украинских военных под обстрелом созвонился с Путиным и сказал, что обстрел «не приближает к миру» стороны конфликта. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский рассказал о самом сложном моменте на посту президента
Офис Зеленского пока не нашел здание для переезда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019