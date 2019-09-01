Зеленский рассказал о попытках МИДа помешать его общению с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министерство иностранных дел, сформированное при Петре Порошенко, пыталось помешать ему общаться с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, в ведомстве царила напряженная атмосфера, так как сотрудники министерства не хотели допустить разговора с президентом России.

Также глава Украины считает, что в ведомстве опасались возможности разрешения ситуации с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками после переговоров с Путиным.

«Для них это вопрос политический, для меня — человеческий», — подытожил глава украинского государства в интервью телеканалу «1+1», передает «РИА Новости».

Второй телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 7 августа. В ходе него президент Украины рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что после сообщений о гибели украинских военных под обстрелом созвонился с Путиным и сказал, что обстрел «не приближает к миру» стороны конфликта. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.