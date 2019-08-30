Надвигающийся на США ураган усилился до третьей степени

Надвигающийся на штат Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, максимальная скорость ветра превысила 51 м/с. В данный момент ураган находится в 1 тыс. км от Флориды.

Согласно последним оценкам, «Дориан» достигнет побережья американского штата к вечеру 2 сентября.

Президент США Дональд Трамп в этой связи ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем жители Флориды запасаются продуктами, предметами первой необходимости и топливом.

29 августа отмечалось, что «Дориан» может стать сильнейшим ураганом в истории Соединенных Штатов.