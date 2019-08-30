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На московских улицах появится еще 600 дорожных камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичные власти в течение 2020 года установят на дорогах города 600 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 30 августа сообщает аналитическое агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Большинство камер появится в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Часть камер будут установлена на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих «выделенок», — заявили в ЦОДД.

В пресс-службе напомнили, что количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 10% за 6 месяцев 2019 года, а с 2010 года удалось сократить количество погибших на 39%.

7 августа сообщалось, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Новые камеры находятся в тестовом режиме, а следовательно, система пока не отправляет в ГИБДД данные автовладельцев, не оформивших страховку, для выписки штрафа. Пока им будут приходить письма с рекомендациями и предупреждениями. На сегодняшний день штраф за езду без страховки составляет 800 рублей.

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