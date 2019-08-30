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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

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На открытии памятника присутствовали, в частности, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, ученый Артур Чилингаров, парламентарии и коллеги артиста.

Ранее в пятницу на здании читинского Дома офицеров открыли мемориальную доску, посвященную Кобзону. Певец неоднократно выступал здесь начиная с 1961 года.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

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