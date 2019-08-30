Страховщики рассказали о жалобах россиян на отдыхе за рубежом

Находясь на отдыхе за границей, россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за укусов обезьян. Об этом 30 августа рассказали в страховой компании «МАКС» на основе статистики за полгода.

Как правило, врачебная помощь из-за укусов различных животных и насекомых требуется во время путешествий по Юго-Восточной Азии. Нередко туристы, выбирающее это направление, жалуются на отравления и простудные заболевания.

«Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Страховщики отметили, что чаще всего к врачам россияне обращаются, находясь в Таиланде, Болгарии, Германии, Испании и Италии.

Ранее эксперты назвали самые популярные заграничные направления этого лета. Так, среди туристов из России наибольшим спросом пользовались Армения, Италия и Испания. При этом эти страны не входят в топ-3 направлений бархатного сезона.