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Страховщики рассказали о жалобах россиян на отдыхе за рубежом

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Фото: Global Look Press/Chaiwat Subprasom
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Находясь на отдыхе за границей, россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за укусов обезьян. Об этом 30 августа рассказали в страховой компании «МАКС» на основе статистики за полгода.

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Как правило, врачебная помощь из-за укусов различных животных и насекомых требуется во время путешествий по Юго-Восточной Азии. Нередко туристы, выбирающее это направление, жалуются на отравления и простудные заболевания.

«Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Страховщики отметили, что чаще всего к врачам россияне обращаются, находясь в Таиланде, Болгарии, Германии, Испании и Италии.

Ранее эксперты назвали самые популярные заграничные направления этого лета. Так, среди туристов из России наибольшим спросом пользовались Армения, Италия и Испания. При этом эти страны не входят в топ-3 направлений бархатного сезона.

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